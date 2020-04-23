Жителям Удмуртии рассказали, что нужно взять с собой при госпитализации из-за коронавируса

В республике зарегистрировано 168 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, какие вещи необходимо брать с собой при госпитализации из-за коронавируса. Список опубликовал Минздрав России.

Самыми важными в подобном случае являются документы – паспорт, страховой полис и амбулаторная карта, если она есть. Также обязательно нужно взять постоянно принимаемые препараты, антисептик и средства личной гигиены.

Кроме этого, в больнице понадобится индивидуальная посуда, халат, пижама или спортивный костюм, тапочки для душа и сменное нижнее белье.

Не лишними в случае госпитализации станут гаджеты и зарядки к ним, а также банковская карта.

Напомним, в Удмуртии зарегистрировано 168 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 18 человек выздоровели, трое скончались. Еще трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.