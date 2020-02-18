В Удмуртии на карантин закрыли 7 школ и 9 детсадов

Также из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыли Дебесский политехникум.

Ижевск. Удмуртия. На прошедшей неделе в Удмуртии в целях предупреждения гриппа и ОРВИ на карантин полностью закрыли Дебесский политехникум, 7 школ и 9 детсадов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, в случае если в группе или классе из-за гриппа отсутствуют более 20% детей, занятия приостанавливают не менее чем на 7 дней - срок инкубационного периода гриппа.

С 10 по 16 февраля уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был ниже эпидпорога на 10,2%. За это время инфекцию подхватили 17669 человек, из которых более 12 тыс. – дети.

Эпидемическое неблагополучие зарегистрировано в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Граховском, Дебесском и Кезском районах.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждены 204 случая гриппа.