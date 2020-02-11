Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидпорог

За минувшую неделю заболели более 15 тысяч человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 3 по 9 февраля заболело ОРВИ 15 477 человек, что на 19,5% превышает эпидемиологический порог. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Большую часть заболевших составляют дети – 11 299 человек. В Ижевске за помощью обратились 7 853 человека, в том числе 5 726 детей. Уровень заболеваемости в столице Удмуртии превысил эпидпорог на 3,7%. Неблагополучную ситуацию зафиксировали в Дебёсском, Каракулинском районах и в Глазове.

С начала эпидемиологического сезона лабораторно подтвердили 23 случая гриппа «В», 102 случая гриппа «А», в том числе 21 случай «свиного гриппа» H1N1.

На карантин закрыли три школы (Ижевск, Каракулинский и Можгинский районы), 1 детсад в Граховском районе, 104 класса в 54 школах республики и 83 группы в 60 детских садах.