День бесплатной диагностики меланомы пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится 15 февраля в РКВД.

Ижевск. Удмуртия. День диагностики меланомы пройдёт в Республиканском кожно-венерологическом диспансере в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В субботу, 15 февраля, в диспансере по адресу улица Ленина, 100 с 8:00 до 13:30 пройдёт День открытых дверей. В этот день можно будет провериться на наличие злокачественных новообразований кожи. Мероприятие бесплатное, направления не нужны.

Открыта предварительная запись по телефону: 8(950) 810-00-11.

Медики советуют обязательно прийти тем жителям, кого беспокоят:

- новообразования;

- большое количество родинок;

- изменения формы и цвета родинок;

- пигментные пятна.