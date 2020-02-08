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День бесплатной диагностики меланомы пройдет в Ижевске

17:34, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
День бесплатной диагностики меланомы пройдет в Ижевске
17:34, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
312
0
#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#профилактика
Фото: пресс-служба Минздрава УР
312
0

Мероприятие состоится 15 февраля в РКВД.

Ижевск. Удмуртия. День диагностики меланомы пройдёт в Республиканском кожно-венерологическом диспансере в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

 

В субботу, 15 февраля, в диспансере по адресу улица Ленина, 100 с 8:00 до 13:30 пройдёт День открытых дверей. В этот день можно будет провериться на наличие злокачественных новообразований кожи. Мероприятие бесплатное, направления не нужны.

Открыта предварительная запись по телефону: 8(950) 810-00-11.

Медики советуют обязательно прийти тем жителям, кого беспокоят:

- новообразования;

- большое количество родинок;

- изменения формы и цвета родинок;

- пигментные пятна.

17:34, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
312
0
#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#профилактика

 

 

 


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