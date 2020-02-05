Спад заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ждут через две недели

За прошлую неделю заболело более 12 тысяч человек.

Ижевск. Удмуртия. Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии пойдёт на спад через две недели. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе остаётся стабильной.

«Отмечается сезонный рост заболеваемости, но его нельзя назвать значительным. Эпидпорог не превышен. Медики ожидают, что примерно через 2 недели заболеваемость пойдет на снижение», - отмечает Галеева.

Превышение сезонных показателей по заболевшим зафиксировали в Дебёсском и Кезском районах.