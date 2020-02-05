В Удмуртии на 2,2% снизилась смертность от болезней кровообращения

В 2020 году в республике откроют 11 антикоагулянтных кабинетов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2019 год на 2,2% снизилась смертность населения от болезней кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» были увеличены объемы тромоболизиза, начато обеспечение препаратами пациентов, перенесших острый коронарный синдром, бригады «скорой» в Удмуртии получили возможность дистанционно передавать ЭКГ.

На эти цели из регионального бюджета было выделено более 10 млн рублей.

В планах на 2020 год открытие 11 антикоагулянтных кабинетов – для лечения и профилактики состояния пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и страдающих пароксизмальной мерцательной аритмией. Пока работает только 1 кабинет.

В трех медучреждениях откроют кабинеты хронической сердечной недостаточности.