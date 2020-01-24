Жителей Ижевска пригласили покататься на коньках в поддержку тяжелобольных детей

Флешмоб организуют для подопечных фонда «подари ЗАВТРА!» и Ани Кривенко.

Ижевск. Удмуртия. На ледовом катке «Динамо» в Ижевске пройдет благотворительный каток в поддержку подопечных фонда «подари ЗАВТРА!» и Ани Кривенко. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Горожан ждет массовый флешмоб. Для участия в нем каждому выдадут шапочку красного цвета, чтобы в центре катка создать большое сердце, тем самым показав, что добрые дела идут от сердца.

Отметим, фонд «подари ЗАВТРА!» за 6 лет своего существования помог 167 тяжелобольным детям Удмуртии на общую сумму почти 25 млн рублей.

У Ани Кривенко, одной из сестер-тройняшек, наблюдается редкая форма эпилепсии, которую в России не лечат. Девочке необходимо пройти лечение в Германии, но на это требуется около 800 тыс. рублей.

Желающих поддержать тяжелобольных детей ждут 2 февраля. С 12:00 до 14:00 пройдет регистрация участников, в 14:00 начнется мероприятие, в 14:20 – флешмоб, а в 16:00 выступит проект «Эктоника».