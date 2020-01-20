Голосовое заполнение документов начали внедрять в больницах Удмуртии

Она может сэкономит врачу до 25% времени на заполнение бумаг.

Ижевск. Удмуртия. В больнице Ижевске протестировали новые цифровые технологии. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского отделения Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.

В Республиканском клинико-диагностическом центре Ижевска опробовали пилотный проект по использованию программы голосового заполнения протоколов Voice2Med. В 2020 году пилотную систему планируют внедрить ещё в семи медицинских учреждениях республики.

Новая система позволяет врачу заполнять всю документацию с голоса, при этом продолжая контактировать с пациентом. Система автоматически фиксирует с голоса в нужные форматы все записи, а врач экономит 25% своего времени на заполнении документации.

«В результате высвобождается время врача на взаимодействие с пациентом, что повышает удовлетворенность пациентов и позволяет увеличить пропускную способность учреждения», — говорится в пресс-релизе.