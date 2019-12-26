В республике уже закупили вакцину на 2020 год.

Ижевск. Удмуртия. 60 тыс. жителей Удмуртии привили от кори в рамках плановой и подчищающей иммунизаций в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Специалисты отметили: в России сохраняется неблагополучная обстановка по заболеваемости корью. В Удмуртии в 2018 год подобные случаи участились в три раза. Поэтому было принято решение провести не только плановую, но и подчищающую иммунизацию.

В республике уже закупили вакцину на 2020 год – порядка 15 тыс. доз, которых достаточно для начала плановой иммунизации.