В регионе уделяется большое внимание профилактике неинфекционных заболеваний.

Ижевск. Удмуртия. Более 200 тыс. жителей Удмуртии приняли участие в информационно-профилактических мероприятиях в 2019 году. Всего в республике провели более 5,5 тыс. различных мероприятий, которые посетило более 200 тыс. человек.

В регионе уделяется большое внимание профилактике неинфекционных заболеваний. В течение всего года специалисты работали на массовых мероприятиях, на стадионах и площадях в Ижевске и районах республики. Так, в Зоопарке Удмуртии проводили диагностику плоскостопия, нарушений зрения, аномалий зубочелюстной системы на «Улице здоровья». Также горожан учили соблюдать гигиену полости рта и оказывать первую помощь. Такие же «Улицы» работали в Ижевске в День города. Уроки здоровья давали и на теплоходе, который курсирует по акватории Ижевского пруда. По пятницам все желающие получили индивидуальные консультации терапевта, диетолога, психолога, стоматолога и кардиолога.

Кроме того, в республике продолжается реализация проекта «Прогулка с врачом». В этом году прошло 32 таких акции, каждая из которых включает три этапа: диагностический, лекционный и оздоровительный.

Все мероприятия были направлены на популяризацию здорового образа жизни, повышение информированности о профилактике заболеваний. Они проходят, в том числе, и в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография», который инициирован майским указом Президента России.