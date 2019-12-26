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900 уроков здоровья о ранних признаках инсульта провели в Удмуртии

09:20, 26 декабря, 2019
900 уроков здоровья о ранних признаках инсульта провели в Удмуртии
09:20, 26 декабря, 2019
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#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Wikimedia Commons
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Медики работали на массовых мероприятиях, на стадионах и площадях в Ижевске и районах республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершилась информационно-просветительская кампания, в рамках которой жителям рассказывали о ранних признаках острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома. В ней приняло участие 91 медицинское учреждение Удмуртской Республики.

В регионе провели 900 уроков здоровья, которые посетили 40 тыс. человек. Помимо лекций, проходило консультирование и анкетирование. Всем участникам измеряли артериальное давление, при выявлении отклонений проводили санитарно-просветительскую работу во время акций и направляли к терапевту по месту обслуживания.

Медики работали на массовых мероприятиях, на стадионах и площадях в Ижевске и районах республики. Чтобы оценить, насколько полезными оказались эти уроки, Республиканский центр медицинской профилактики «ЦОЗ» провел анкетирование на знание первых признаков инсульта. В первом квартале от общего числа опрошенных человек 25% ответили неправильно, в четвертом квартале неправильный ответ дали уже 17%.

Уроки проводили в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

09:20, 26 декабря, 2019
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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