Медики в Удмуртии рассказали, как жителям избежать травм в Новый год

Основную опасность представляют катания на тюбингах и использование пиротехники.





Ижевск. Удмуртия. Медики в Удмуртии рассказали жителям, как избежать травм в Новый год и во время каникул. Основную опасность представляют катания на тюбингах и использование пиротехники.

«В последние годы количество травм уменьшилось в несколько раз. В связи с принятием законов о пиротехнике, народ стал внимательнее относиться к её использованию», – отметила главный внештатный офтальмолог Минздрава Удмуртской Республики Елена Леонова.

По её словам, травмировать глаз можно также пробкой от шампанского – таких случаев даже больше, чем случаев неосторожного использования пиротехники. Бывает, что травмы, полученные во время праздников, приводят к инвалидности.

«В зимний период опасность представляет падение на скользкой дороге, на горке, на крыльце. Очень много травм получают при катании на тюбингах – это и переломы конечностей, и переломы позвоночника», – рассказал заведующий отделением травматологии Республиканской детской клинической больницы Олег Неганов.

Он подчеркнул, что кататься нужно только на оборудованных площадках, которые оборудованы бортами, находятся далеко от проезжей части. Особенно внимательными надо быть родителям, которые отправляют кататься детей. Процесс лечения и восстановления после подобных травм очень длительный – около года.

Информационно-профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья жителей региона, проходят, в том числе, и в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография», который инициирован майским указом Президента России.