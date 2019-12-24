  • $ 62.25 ↓
  • € 69 ↓

Более 700 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа

10:25, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
Более 700 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа
10:25, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
43
0
#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#грипп\n#вакцинация\n#прививки\n#ОРВИ
Фото: pixabay.com
43
0

Вакцинацию прошли 48,5% населения республики.

Ижевск. Удмуртия. Почти половина жителей Удмуртии привились от гриппа перед началом эпидсезона 2019-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

На 23 декабря от гриппа привились 731 928 тысяч человек, в том числе 224 608 детей. За счёт федеральной казны поставлено более 652 тысяч прививок, республиканского — 74 тысячи, других источников — 5,3 тысячи.

Вакцинация коснулась в первую очередь жителей, находящихся в группе риска: работники торговли — 113,6%, работники образования — 106,6%, транспорта — 106,9%, коммунальной сферы — 101,5%, медработники — 98,1%, студенты — 101,4%.

Вакцина оберегает от самых актуальных вирусов гриппа. В 2018 году среди привитых граждан не зафиксировали осложнений и тяжёлых форм болезни.

С 16 по 22 декабря 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ был ниже порога на 19,2%. За последнюю неделю заболело 9001 человек, среди которых 6,8 тысяч детей. С начала эпидемиологического сезона вирусы гриппа не обнаружили.

10:25, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
43
0
#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#грипп\n#вакцинация\n#прививки\n#ОРВИ

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две женщины погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

10:15, 20 декабря, 2019
4136

Герои биатлона приедут на «Ижевскую винтовку»

3933
13:20, 18 декабря, 2019

Убил и лёг спать: в Удмуртии живший в шалаше мужчина 37 раз ударил ножом гостя

3721
16:15, 17 декабря, 2019

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали

3186
12:33, 19 декабря, 2019

Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

2986
10:30, 19 декабря, 2019

Голикова: единые оклады врачей введут в России в сентябре 2020 года

16:06, 20 декабря, 2019
1797

Пенсионный фонд России установил сроки выплаты январских пенсий

1207
10:35, 21 декабря, 2019

СМИ назвали имя злоумышленника, открывшего стрельбу на Лубянке

1182
10:01, 20 декабря, 2019

Пенсионер из Оренбургской области принес в полицию сумку инкассатора с 1 млн рублей

1157
17:11, 17 декабря, 2019

Васильева попросила учителей не задавать школьникам домашних заданий на каникулы

1121
16:12, 17 декабря, 2019

Трамп потребовал от сенаторов немедленного начала своего импичмента

10:48, 20 декабря, 2019
1243

Археологи нашли в Греции две набитых золотом могилы бронзового века

1135
17:59, 18 декабря, 2019

Группа Queen опубликовала клип на собственную песню 35-летней давности

1044
18:29, 18 декабря, 2019

Полвека спустя: в США нашли похищенного в 60-е годы ребенка

1027
16:42, 20 декабря, 2019

The Economist объявил Узбекистан страной года

988
12:22, 19 декабря, 2019

Лонгриды

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019