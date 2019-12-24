Более 700 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа

Вакцинацию прошли 48,5% населения республики.





Ижевск. Удмуртия. Почти половина жителей Удмуртии привились от гриппа перед началом эпидсезона 2019-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

На 23 декабря от гриппа привились 731 928 тысяч человек, в том числе 224 608 детей. За счёт федеральной казны поставлено более 652 тысяч прививок, республиканского — 74 тысячи, других источников — 5,3 тысячи.

Вакцинация коснулась в первую очередь жителей, находящихся в группе риска: работники торговли — 113,6%, работники образования — 106,6%, транспорта — 106,9%, коммунальной сферы — 101,5%, медработники — 98,1%, студенты — 101,4%.

Вакцина оберегает от самых актуальных вирусов гриппа. В 2018 году среди привитых граждан не зафиксировали осложнений и тяжёлых форм болезни.

С 16 по 22 декабря 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ был ниже порога на 19,2%. За последнюю неделю заболело 9001 человек, среди которых 6,8 тысяч детей. С начала эпидемиологического сезона вирусы гриппа не обнаружили.