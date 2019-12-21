  • $ 62.41 ↓
  • € 69.38 ↓

Минздрав Удмуртии опубликовал рекомендации кардиолога к новогоднему столу

17:51, 21 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Минздрав Удмуртии опубликовал рекомендации кардиолога к новогоднему столу
17:51, 21 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
39
0
#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#здоровое питание\n#питание\n#Минздрав Удмуртии
Фото: pixabay.com
39
0

Как и прежде, главный девиз: «всё хорошо в меру».            

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии выпустил рекомендации кардиолога к новогоднему столу. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Главная опасность затяжных праздников — пищевой удар по организму. Кардиологи всегда предупреждают о необходимости ограничения приёма обильной солёной, сладкой и жирной пищи.

Овощи и фрукты должны быть представлены преимущественно в свежем виде. Если это не нарезка, а салаты, то необходимо выбрать рецепты без варёных и консервированных продуктов, а также исключить майонез, высококалорийную сметану и сливки. Для приготовления горячих рыбных и мясных блюд использовать тушение и запекание, а не жарку.

Предпочтение для сыров по содержанию жира — менее 45%. К сырам отлично подойдут мёд, соусы из кисловатых ягод: смородины, брусники, клюквы, а также орехи.

Что касается напитков, то нежелательно применять сладкую газированную воду. Рекомендуется пить больше воды, морсов и соков.

Напомним, что допустимо выпить в сутки два бокала шампанского или 200-250 мл сухого красного вина, для крепких спиртных напитков относительно безопасная суточная доза 80-100 мл. В Минздраве напомнили, что не следует пить алкогольные напитки натощак и смешивать разные по крепости напитки.

Людям, принимающим кардиологические препараты, рекомендуется полностью отказаться от приёма алкоголя. Не должны принимать алкоголь пары, планирующие зачатие здорового ребёнка, беременные и кормящие женщины, дети, молодёжь в возрасте до 21 года.

«В праздничные новогодние дни всем предоставляется хорошая возможность больше двигаться, быть активными. Танцуйте, принимайте участие в подвижных играх, гуляйте на свежем воздухе, пройдитесь на лыжах. Помните: движение – это жизнь!» — рекомендуют в Минздраве Удмуртии.

17:51, 21 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
39
0
#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#здоровое питание\n#питание\n#Минздрав Удмуртии

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии снегоход с рыбаками затонул в Каме

13:49, 14 декабря, 2019
6292

Председатель Госсовета Удмуртии спасал провалившихся на снегоходе под лед рыбаков

4054
11:35, 16 декабря, 2019

Кем родился, тем не пригодился: жителю Ижевска отказали в приёме на работу из-за неподходящего пола

3636
14:31, 16 декабря, 2019

Герои биатлона приедут на «Ижевскую винтовку»

3539
13:20, 18 декабря, 2019

Убил и лёг спать: в Удмуртии живший в шалаше мужчина 37 раз ударил ножом гостя

3025
16:15, 17 декабря, 2019

Концерт Макса Коржа в Перми закончился массовой потасовкой

13:32, 15 декабря, 2019
1205

15 человек пострадали в аварии с автобусом в Свердловской области

1151
16:00, 14 декабря, 2019

В России увеличили МРОТ на 850 рублей

1004
16:19, 15 декабря, 2019

Пенсионер из Оренбургской области принес в полицию сумку инкассатора с 1 млн рублей

981
17:11, 17 декабря, 2019

Благоустройство Москвы в 2019 году обошлось дороже Крымского моста

969
14:00, 14 декабря, 2019

В центральном Непале упал автобус с туристами с высоты 500 метров

17:17, 15 декабря, 2019
1294

Испанские фанаты довели до слез украинского футболиста Зозулю

1200
11:02, 16 декабря, 2019

«Мисс мира 2019» впервые с 1993 года стала представительница Ямайки

1055
14:56, 15 декабря, 2019

На Тайване мужчина сжег буддийскую коммуну

985
14:00, 14 декабря, 2019

Эрдоган: Турция может признать геноцид индейцев в Америке

940
09:59, 16 декабря, 2019

Лонгриды

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019