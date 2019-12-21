Минздрав Удмуртии опубликовал рекомендации кардиолога к новогоднему столу

Как и прежде, главный девиз: «всё хорошо в меру».

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии выпустил рекомендации кардиолога к новогоднему столу. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Главная опасность затяжных праздников — пищевой удар по организму. Кардиологи всегда предупреждают о необходимости ограничения приёма обильной солёной, сладкой и жирной пищи.

Овощи и фрукты должны быть представлены преимущественно в свежем виде. Если это не нарезка, а салаты, то необходимо выбрать рецепты без варёных и консервированных продуктов, а также исключить майонез, высококалорийную сметану и сливки. Для приготовления горячих рыбных и мясных блюд использовать тушение и запекание, а не жарку.

Предпочтение для сыров по содержанию жира — менее 45%. К сырам отлично подойдут мёд, соусы из кисловатых ягод: смородины, брусники, клюквы, а также орехи.

Что касается напитков, то нежелательно применять сладкую газированную воду. Рекомендуется пить больше воды, морсов и соков.

Напомним, что допустимо выпить в сутки два бокала шампанского или 200-250 мл сухого красного вина, для крепких спиртных напитков относительно безопасная суточная доза 80-100 мл. В Минздраве напомнили, что не следует пить алкогольные напитки натощак и смешивать разные по крепости напитки.

Людям, принимающим кардиологические препараты, рекомендуется полностью отказаться от приёма алкоголя. Не должны принимать алкоголь пары, планирующие зачатие здорового ребёнка, беременные и кормящие женщины, дети, молодёжь в возрасте до 21 года.

«В праздничные новогодние дни всем предоставляется хорошая возможность больше двигаться, быть активными. Танцуйте, принимайте участие в подвижных играх, гуляйте на свежем воздухе, пройдитесь на лыжах. Помните: движение – это жизнь!» — рекомендуют в Минздраве Удмуртии.