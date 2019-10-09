В Ижевске начали ставить бесплатные прививки от бешенства домашним животным

Ветеринары приедут в каждый район города.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии началась выездная прививочная кампания домашних животных от бешенства. Как сообщила пресс-служба администрации Ижевска, вакцинация собак и кошек проводится бесплатно.

Вакцинация в Индустриальном районе проходит по адресам:

8, 9, 10 октября с 09:00 до 15:00 – ДК «Восточный», улица Парковая, 9а;

8, 9 октября с 10:00 до 17:00 – перекресток ул. Серова и улица Тимирязева, около здания по адресу ул. Серова, 50;

10, 11 октября с 10:00 до 17:00 – у Козьего парка (Березовая роща), ориентир - скульптура «Коза»;

12 октября с 09:00 до 15:00 – СХВ, улица Сельская, 1Б, ориентир - стоянка ОАО «Удмуртское»;

14, 15 октября с 09:00 до 15:00 – улица Дзержинского, 48, ориентир – рынок «Кольцо», около ларька с шаурмой;

16, 17 октября с 12:00 до 18:00 – улица Красногеройская, 105.

Вакцинация продолжится и в других районах города. Бригада специалистов будет работать:

с 21.10 – 02.11 – Ленинский район,

с 05.11 – 16.11 – Первомайский район,

с 18.11 – 27.11 – Октябрьский район,

с 28.11 – 07.12 – Устиновский район.

Напомним, что на конец сентября в Удмуртии зарегистрировали 38 случаев бешенства у животных.