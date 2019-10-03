В Удмуртию поступила вторая партия инсулина для больных диабетом

Бесплатный препарат можно получить в аптеках республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии закуплена вторая партия препаратов инсулина и таблетированных сахароснижающих лекарственных препаратов для обеспечения больных диабетом пациентов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что эти препараты уже выдаются в аптеках Удмуртии. Лекарства приобрели на 73,36 млн рублей. Всего в 2019 году за счёт средств республиканского бюджета закуплены инсулин и сахароснижающие лекарственные препараты на сумму 205,6 млн рублей.

По инициативе Главы Удмуртии правительством республики выделены дополнительные финансовые средства для закупки лекарств для льготных категорий граждан.

Напомним, что в июле 2019 года в Удмуртию поступила первая партия сахароснижающих препаратов за счёт дополнительно выделенных средств на сумму 44 млн рублей.