Почти 9 тыс доз вакцины от бешенства поступят в больницы Удмуртии за полтора месяца

Поставка первой партии намечена на начало августа.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие полтора месяца в больницы Удмуртии поступит 8850 доз вакцины от бешенства. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак.

«Ситуаций с заражением бешенством среди населения республики нет, все поставки вакцин от бешенства осуществляются. В частности, порядка 650 доз поступит в больницы Удмуртии в первых числах августа, еще 1500 доз в конце августа и 6700 доз в начале сентября», - рассказал он.

Вместе с тем, в республике увеличилось количество случаев бешенства среди животных. 60% фактов приходится на кошек, собак и крупный рогатый скот. В ГУ ветеринарии напомнили, что поставить прививку против бешенства домашних животных можно в любой ветеринарной лечебнице. Первую – в раннем возрасте, начиная с двух месяцев, повторные – каждый год.

Смертельное заболевание передается только при контакте с больным животным через укусы, оцарапывание, ослюнение. Однако существуют различные ситуации, когда питомцы оказываются за пределами своего дома и подвергаются риску заражения бешенством.

Как это может произойти?

- Самая распространенная ситуация – кошка выпала из окна. Если она не привита, риск заражения возрастает;

- Не менее распространенная ситуация, когда домашнее животное просто выбежало на улицу, оказалось в подъезде;

- Летом многие вывозят животных на дачи, где возможет контакт, например, с ежом.

«Поставить прививку против бешенства для кошек и собак, и даже хорьков можно в государственных ветеринарных лечебницах Удмуртии. Со своим питомцев вы можете обратиться в прививочные кабинеты, расположенные в ветеринарных государственных аптеках Ижевска», - прокомментировал заместитель начальника БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных» Сергей Сукальский.

Риск заражения бешенством имеет практически любой человек, поэтому следует знать и соблюдать основные правила:

1. Не приближайтесь и не гладьте бездомных животных. Даже маленький несчастный котенок может стать переносчиком бешенства;

2. Не разрешайте своим детям приближаться к бездомным животным. Объясните, что если его случайно укусит или поцарапает бездомное животное, ему необходимо как можно быстрее сообщить об этом родителям;

3. При контакте неизвестного дикого или бездомного животного как можно скорее вымойте руки с хозяйственным мылом, обработайте место укуса перекисью водорода, а затем как можно скорее обратитесь к врачу.