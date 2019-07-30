35 случаев бешенства животных зафиксировали в Удмуртии с начала года

При этом 60% случаев связаны с заболеванием домашних и сельскохозяйственных животных.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года зарегистрировали уже 35 случаев бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртской Республике. За весь 2018 год было 27 фактов.

В ведомстве отмечают, что 60% случаев относятся к так называемому «городскому» бешенству. На долю диких животных (лис, лосей, барсуков) пришлось 15 случаев (40%), домашних животных (кошек и собак) – 19 (57%), крупного рогатого скота – 1 случай (3%). При этом привить питомцев от смертельного заболевания можно бесплатно в государственных ветеринарных лечебницах. «Домашние животные в обязательном порядке должны быть привиты против бешенства – это обязанность владельца животного», - отмечают в ГУ ветеринарии.

Заражение человека происходит через укус, царапину и слюну больного животного, а также через предметы, загрязненные слюной.

Напомним, что в Удмуртии возникли трудности с вакциной от бешенства для людей, укушенных животными. По состоянию на середину прошлой недели в регионе оставалось чуть более 100 доз препарата.