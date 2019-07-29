Удмуртия впервые закупила для льготников тест-полоски на измерение уровня глюкозы в крови

Жителям не придется самим покупать средства измерения.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия впервые закупила для региональных льготников тест-полоски на измерение глюкозы в крови и проведение домашней экспресс-диагностики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ранее средства измерения сахара пациенты приобретали на свои деньги.

Отметим, тест-полоски были закуплены на дополнительные средства, выделенные в апреле 2019 года правительством Удмуртии. Первую партию в количестве 15678 полосок уже начали распределять по пунктам отпуска.