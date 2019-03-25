Детсад в Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа

За последнюю неделю ОРВИ заболели 13168 человек.

Ижевск. Удмуртия. За прошедшую неделю в Удмуртии из-за распространения гриппа и ОРВИ на карантин закрыли детсад в Киясовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Всего за последнюю неделю ОРВИ заболели 13168 человек. Этот показатель ниже эпидпорога на 45%.

С начала эпидсезона лабораторно было исследовано почти 2 тыс. проб материала от больных респираторными инфекциями. Из них в 425 случаях выявлен грипп А.