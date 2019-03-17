В Удмуртии с начала года зафиксировали 1 случай кори

Главный государственный санитарный врач по региону дала оценку заболеваемости.

Ижевск. Удмуртия. За 2018 год в Удмуртии зарегистрировали 7 случаев кори, за 2019 год – 1. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по республике Наталья Матюшина.

Все случаи носили завозной характер.

В это же время, в России отмечают напряженную эпидобстановку по заболеваемости корью. Напомним, ранее Роспотребнадзор внес постановление о неотложных мерах по противодействию этому заболеванию.

За прошлый год от кори привились более 23 тыс. жителей Удмуртии, в том числе более 20 тыс. детей, ревакцинировались более 36 тыс. человек.

За два месяца нынешнего года вакцинацию прошли около 3 тыс. жителей региона, из которых более 2,6 тыс. – дети. Ревакцинацию получили 4,7 тыс. человек.

«В рамках подчищающей иммунизации в Удмуртии планируется привить против кори 6000 человек, в том числе 4500 взрослых и 1500 детей. Подчищающая иммунизация будет проходить в период с апреля по октябрь 2019 года», - говорится на сайте Роспотребнадзора республики.

Корь – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Она относится к разряду наиболее заразных. Больной заразен в течение 10 дней, инкубационный период вируса – до 21 суток.

К симптомам кори относят слабость, головную боль, насморк, «лающий» кашель, температуру до 40 градусов. Через несколько дней с момента заражения тело покрывается сыпью.

Самым эффективным методом борьбы эксперты называют вакцинацию.