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Госдума в первом чтении одобрила инициативу Удмуртии по установке дефибрилляторов в общественных местах

10:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#Ижевск\n#Госдума России\n#Удмуртия\n#инициативы\n#Госсовет Удмуртии
Фото: pxhere.com
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Ежегодно в России умирает 300 тыс. человек из-за внезапной остановки сердца.

Ижевск. Удмуртия. В общественных местах России, в том числе Удмуртии, могут установить автоматические дефибрилляторы для оказания срочной медпомощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Госсовета.

Депутаты Госдумы России приняли законопроект в первом чтении.

Сейчас использовать дефибрилляторы может только определенная категория медработников.

Ежегодно в стране умирает около 300 тыс. человек из-за внезапной остановки сердца, сообщила зампредседателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.

«В случае своевременного вмешательства в плане проведения дефибрилляции сердечной деятельности специальным аппаратом можно вернуть к жизни примерно 80 тысяч человек в год», - сказала она.

Отмечается, что речь идет об «умных» дефибрилляторах, которые самостоятельно снимают кардиограмму, после чего определяют, насколько необходим человеку разряд.

Напомним, проект федерального закона внес в Госдуму России Госсовет Удмуртии в 2018 году. Минздрав поддержал инициативу. 

10:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
139
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Госдума России\n#Удмуртия\n#инициативы\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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