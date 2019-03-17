Госдума в первом чтении одобрила инициативу Удмуртии по установке дефибрилляторов в общественных местах

Ежегодно в России умирает 300 тыс. человек из-за внезапной остановки сердца.
Ижевск. Удмуртия. В общественных местах России, в том числе Удмуртии, могут установить автоматические дефибрилляторы для оказания срочной медпомощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Госсовета.
Депутаты Госдумы России приняли законопроект в первом чтении.
Сейчас использовать дефибрилляторы может только определенная категория медработников.
Ежегодно в стране умирает около 300 тыс. человек из-за внезапной остановки сердца, сообщила зампредседателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.
«В случае своевременного вмешательства в плане проведения дефибрилляции сердечной деятельности специальным аппаратом можно вернуть к жизни примерно 80 тысяч человек в год», - сказала она.
Отмечается, что речь идет об «умных» дефибрилляторах, которые самостоятельно снимают кардиограмму, после чего определяют, насколько необходим человеку разряд.
Напомним, проект федерального закона внес в Госдуму России Госсовет Удмуртии в 2018 году. Минздрав поддержал инициативу.