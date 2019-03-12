Всего с 4 под 10 марта заболели 11,4 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии количество заболевших ОРВИ ниже эпидпорога на 22%. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, всего с 4 под 10 марта заболели 11,4 тыс. человек.

В ведомстве уточнили, что эпидемическое неблагополучие зарегистрировали в Вавожском, Алнашском, Дебесском, Игринском, Кезском, Юкаменском, Сюмсинском и Глазовском районах республики.

С начала этого года специалисты лабораторно исследовали более 1,5 тыс. проб биологического материала от больных. По результатам исследований установили 338 случаев заболевания гриппом А.

В целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ полностью закрыли 5 школ и 3 детских сада в Киясовском, Ярском и Якшур-Бодьинском районах.

В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать комплекс профилактических мероприятий:

- избегать мест большого скопления людей;

- не рекомендуется участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (медицинскую маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применять средства экстренной неспецифической профилактики (противовирусные, иммунобиологические препараты).