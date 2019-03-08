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26 тыс доз вакцины против кори поступит в Удмуртию в 2019 году

14:00, 08 марта, 2019
Анна Торхова
14:00, 08 марта, 2019
Анна Торхова
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#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав
Фото: pixabay
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С апреля по октябрь в России проведут «подчищающую» иммунизацию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию в 2019 году из федерального бюджета поступит 26 тыс. доз вакцины против кори. Об этом «Сусанину» сообщили в региональном Минздраве.

Как пишет «Интерфакс», Роспотребнадзор с 1 апреля по 1 октября текущего года постановил провести по всей России «подчищающую» иммунизацию против кори. Кроме того, работодателям, у которых трудятся иностранные граждане, до 31 декабря необходимо организовать проведение вакцинации работников, не болевших корью и не имеющих прививок против этой болезни.

Отметим, ежегодно в Удмуртии регистрируют 3 тыс. не привитых от кори детей. В 75% случаях родители отказываются от иммунизации. Большое количество не привитых отмечается и среди взрослых – 20-30 тыс. человек. Учитывая, что это люди с высокой мобильностью, риск завоза инфекции увеличивается.

Кроме того, ежегодно весной в Удмуртию приезжают много трудовых мигрантов из республик бывшего СССР, где регистрируется рост заболеваемости корью и нет системы обязательной иммунизации.

Напомним, согласно Национальному календарю прививок, вакцинация против кори проводится в 1 год и 6 лет. Защита от болезни сохраняется на всю жизнь. Если пациент не был привит в детстве, вакцину могут поставить до достижения человеком 56 лет.

Корь – острое инфекционное заболевание. Характеризуется повышением температуры, насморком, кашлем, болями в горле, высыпаниями, белыми и красными пятнами в ротоглотке.

14:00, 08 марта, 2019
Анна Торхова
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#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав

 

 

 


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