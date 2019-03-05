4 школы и 7 детских садов в Удмуртии закрыли на карантин

При этом эпидпорог по заболеваемости ОРВИ за последнюю неделю снизился на 22%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последнюю неделю на карантин закрыли 4 школы и 7 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Образовательные учреждения перестали работать в Глазовском, Якшур-Бодьинском, Ярском, Воткинском, Каракулинском, Красногорском, Шарканском районах.

Всего с 25 февраля по 3 марта ОРВИ заболело 16 356 человек, что ниже эпидемического порога на 22%. За медицинской помощью обратились 7 247 заболевших.

Эпидемическое неблагополучие было зарегистрировано в Вавожском, Камбарском, Сюмсинском, Глазовском районах.

По результатам лабораторных исследований установлено 296 случаев заболевания гриппом А.