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4 школы и 7 детских садов в Удмуртии закрыли на карантин

11:46, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
11:46, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#новости\n#карантин
Фото: pixabay.com
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При этом эпидпорог по заболеваемости ОРВИ за последнюю неделю снизился на 22%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последнюю неделю на карантин закрыли 4 школы и 7 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Образовательные учреждения перестали работать в Глазовском, Якшур-Бодьинском, Ярском, Воткинском, Каракулинском, Красногорском, Шарканском районах.

Всего с 25 февраля по 3 марта ОРВИ заболело 16 356 человек, что ниже эпидемического порога на 22%. За медицинской помощью обратились 7 247 заболевших.

Эпидемическое неблагополучие было зарегистрировано в Вавожском, Камбарском, Сюмсинском, Глазовском районах.

По результатам лабораторных исследований установлено 296 случаев заболевания гриппом А.

11:46, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
214
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#новости\n#карантин

 

 

 


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