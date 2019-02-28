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Первый кабинет противоабортного консультирования откроют в Ижевске 5 марта

11:54, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
11:54, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
254
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#женщины\n#беременность
Фото: pxhere.com
254
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Его оборудовали в городской поликлинике №10.

Ижевск. Удмуртия. Первый кабинет противоабортного консультирования откроют в Ижевске 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Кабинет оборудовали в городской поликлинике №10 на улице Родниковой, 56. Работать он будет по вторникам и пятницам.

После открытия врачи перед процедурой искусственного прерывания беременности без медицинских показаний смогут направлять женщин на консультацию. В кабинетах приём будут вести медицинские работники с высокой квалификацией. После этого женщине предоставят «неделю тишины» - 7 дней, за которые она должна будет решить, прерывать беременность или нет. Если женщина примет решение оставить ребенка, то её проконсультируют, куда обращаться за гуманитарной, правовой и психологической помощью

«На средства, полученные от грантового конкурса, было приобретено все, необходимое для работы кабинетов, в том числе и спортивный инвентарь, ведь если женщина решит сохранить своего ребенка, ей могут предложить занятия для укрепления здоровья и спокойного протекания беременности», - говорится в сообщении.

Напомним, второй кабинет появится на базе Республиканского центра медицинской профилактики на улице Свердлова, 7. Дата его открытия пока неизвестна.

11:54, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
254
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#женщины\n#беременность

 

 

 


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