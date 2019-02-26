В Удмуртии на карантин закрыли 15 детских садов и 11 школ

Связано это с распространением ОРВИ и гриппа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из-за распространения ОРВИ и гриппа на карантин закрыли 15 детских садов и 11 школ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

На прошлой неделе к врачам обратились более 8,3 тыс. человек, у 72 выявили грипп. Всего с начала эпидсезона вирус поразил 218 человек.

«Эпидемическое неблагополучие <…> зарегистрировано в 18 районах и во всех городах республики», - отмечают специалисты.

Жителям посоветовали избегать мест большого скопления людей и не участвовать в массовых мероприятиях, чаще проветривать помещения и мыть руки. При появлении первых симптомов заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.