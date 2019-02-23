Из-за ОРВИ все школы Можги закрыли на карантин

Учебный процесс приостановили с 23 февраля по 27 февраля.

Можга. Удмуртия. Все школы Можги закрыли на карантин. Учебный процесс приостановили с 23 по 27 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба города.

Решение принято на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии Можги, на которой обсуждался вопрос о профилактике ОРВИ, гриппа, пневмонии.

В связи с превышением порога заболеваемости среди школьников, в учреждениях решили ввести карантин.

Напомним, в Ижевске с 12 по 18 февраля из-за эпидемии ОРВИ был приостановлен учебный процесс во всех школах города.