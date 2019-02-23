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Из-за ОРВИ все школы Можги закрыли на карантин

10:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
10:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
74
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#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#карантин
Фото: ИА «Сусанин»
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Учебный процесс приостановили с 23 февраля по 27 февраля.

Можга. Удмуртия. Все школы Можги закрыли на карантин. Учебный процесс приостановили с 23 по 27 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба города.

Решение принято на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии Можги, на которой обсуждался вопрос о профилактике ОРВИ, гриппа, пневмонии.

В связи с превышением порога заболеваемости среди школьников, в учреждениях решили ввести карантин.

Напомним, в Ижевске с 12 по 18 февраля из-за эпидемии ОРВИ был приостановлен учебный процесс во всех школах города.

10:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
74
0
#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#карантин

 

 

 


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