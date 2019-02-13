Более 3000 жителей Удмуртии прошли диспансеризацию в единый день

Следующий такой день установили 16 марта 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Первый единый день диспансеризации в 2019 году состоялся в Удмуртии 9 февраля. Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, в акции приняло участие 3187 жителей республики.

Отметим, что профилактические мероприятия впервые организовали в субботний день. Жителей обслуживали 45 медицинских организаций в городах и районных центрах республики. Всего на свои рабочие места вышли 658 медработников.

Некоторые поликлиники приняли намного больше посетителей, показав хорошую организационную и просветительскую работу среди населения. Несмотря на наплыв посетителей, все пришедшие прошли диспансеризацию в полном объёме. В этом году диспансеризацию проходят люди, чей год рождения кратен трём.

Минздрав Удмуртии приглашает всех, кто ещё не прошёл диспансеризацию, во второй в году единый субботний день приёма 16 марта 2019 года. Также пройти диспансеризацию можно и в рабочие дни по графику того медицинского учреждения, к которому прикреплён житель.