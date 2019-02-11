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Жители Удмуртии смогут попасть на бесплатный прием онколога без направления

11:00, 11 февраля, 2019
Диана Ворончихина
11:00, 11 февраля, 2019
Диана Ворончихина
38
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#онкология
Фото: pixabay.com
38
0

16 февраля в поликлинике Республиканского онкодиспансера пройдет день открытых дверей по ранней диагностике злокачественных новообразований визуальных локализаций.  

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртия смогут бесплатно без направления пройти обследование у врача-онколога. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, 16 февраля с 9:00 до 14:00 в поликлинике Республиканского онкологического диспансера (Ижевск, улица Ленина, 102) пройдет день открытых дверей.

Отмечается, что дополнительные методы исследования бесплатно проведут только по назначению врача Республиканского клинического онкологического диспансера.

Для того, чтобы попасть на прием, нужно записаться. С 5 по 15 февраля с 17:00 до 20:00 открыта предварительная запись в регистратуре онкологического диспансера по адресу улица Ленина, 102 и по телефону 8(3412) 68-25-79.

При приеме иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

11:00, 11 февраля, 2019
Диана Ворончихина
38
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#онкология

 

 

 


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