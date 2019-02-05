Эпидемия гриппа и ОРВИ в Удмуртии откладывается

Показатели по заболеваемости за прошедшую неделю не превысили эпидпорог.
Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Удмуртии не превышает эпидемический порог. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, с жалобами на недомогание обратились 7 208 человек.
В Увинском, Игринском, Глазовском, Камбарском и Селтинском районах показатель заболеваемости оказался выше.
Отметим, что по результатам лабораторных исследований установлено 36 случаев заболевания гриппом А.
В целях предупреждения гриппа и ОРВИ необходимо:
- избегать мест большого скопления людей;
- чаще проветривать помещение;
- использовать защитные меры (маску);
- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.