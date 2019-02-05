Эпидемия гриппа и ОРВИ в Удмуртии откладывается

Показатели по заболеваемости за прошедшую неделю не превысили эпидпорог.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Удмуртии не превышает эпидемический порог. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, с жалобами на недомогание обратились 7 208 человек.

В Увинском, Игринском, Глазовском, Камбарском и Селтинском районах показатель заболеваемости оказался выше.

Отметим, что по результатам лабораторных исследований установлено 36 случаев заболевания гриппом А.

В целях предупреждения гриппа и ОРВИ необходимо:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.