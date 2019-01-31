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Треть здоровых: в Удмуртии подвели итоги диспансеризации

09:00, 31 января, 2019
Ксения Чернова
09:00, 31 января, 2019
Ксения Чернова
209
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#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
209
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Всего обследование в прошлом году прошли более 240 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги диспансеризации 2018 года. Об её итогах журналистам рассказала главный врач республиканского центра медицинской профилактики Наталья Шишкина.

По словам специалиста, первую группу здоровья получили всего 34% прошедших обследования. Каждый второй пришедший на диспансеризацию имеет избыточную массу тела, каждый пятый страдает ожирением. У каждого четвертого наблюдается повышение артериального давления, у почти 50% пациентов повышен уровень холестерина.

Медики связывают эти показатели с увеличением доли всех факторов риска, которое наблюдается в Удмуртии. Не возросло только количество курящих и употреблящих алкоголь. Каждый второй прошедший диспансеризацию сообщил, что нерационально питается, каждый пятый рассказал о низкой физической активности.

У 35,5% пациентов выявили сердечно-сосудистые заболевания, у 34,6% - эндокринные заболевания, расстройство питания, нарушение обмена веществ, 8% подвержены болезням мочеполовой системы.

«Это социально-значимые заболевания, которые дают повышенный уровень смертности, инвалидности», - отметила Шишкина.

Всего обследование в прошлом году прошли более 240 тыс. человек. Это 97% от необходимого числа. В этом году специалисты планируют охватить диспансеризацией всё население, подходящее по возрасту. Напомним, проходить обследование необходимо с 21 года раз в три года.

Напомним, в этом году в Удмуртии планируется проводить единые дни диспансеризации. Так, работающие жители смогут пройти обследование в субботу, 9 февраля.

09:00, 31 января, 2019
Ксения Чернова
209
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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