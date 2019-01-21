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В 2018 в Удмуртии от отравления алкоголем умерли более 200 человек

14:28, 21 января, 2019
Анна Торхова
14:28, 21 января, 2019
Анна Торхова
196
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#здоровье\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#школьники\n#отравление
Фото: pixabay.com
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Больше всех случаев отравления зарегистрировано в Граховском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году от отравления алкоголем умерли 229 человек. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, всего в Удмуртии было зарегистрировано 445 случаев отравления, что на 13% меньше показателя предыдущего года.

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 44 пострадавших. Среди школьников от 7 до 17 лет – 53.

Наибольший уровень отравлений алкогольной продукцией выявлен в Граховском районе Удмуртии: 61,4 на 100 тыс. населения. Там же наблюдается максимальный показатель смертности.

Превышение среднереспубликанского уровня острых отравлений отмечается в Граховском (в 2,1 раза), Дебесском (в 2 раза), Красногорском (в 1,9 раза), Киясовском (в 1,8), Воткинском (в 1,7), Ярском (в 1,5), Завьяловском, Кизнерском, Каракулинском (в 1,3 раза) районах и в Ижевске (в 1,2).

Отмечается, что почти 81% пострадавших – мужчины.

Ни одного случая отравления не зарегистрировано в Сюмсинском районе.

Также специалисты Управления Роспотребнадзора проверили 113 объектов торговли, из которых нарушения выявили на 51 объекте.

14:28, 21 января, 2019
Анна Торхова
196
0
#здоровье\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#школьники\n#отравление

 

 

 


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