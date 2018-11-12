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2019 год в Удмуртии может стать годом здоровья

10:10, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
10:10, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#здоровье\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости
Фото: pixabay.com
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Об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти сообщил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. 2019 год в Удмуртии планируют сделать годом здоровья. Об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти в понедельник, 12 ноября, рассказал глава республики Александр Бречалов.

«По количеству обращений и проблем на первый план выходит медицина и здравоохранение. Далее идут сопутствующие проблемы. Ситуация напряженная, связана с алкоголизмом и наркоманией. <…> 2019 год предлагается сделать годом здоровья», - сказал Александр Бречалов.

Руководитель региона также напомнил, что большая часть медучреждений находятся, «если не в критичном состоянии, то как минимум в плохом».

10:10, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
291
0
#здоровье\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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