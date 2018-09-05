Жители Ижевска смогут поставить прививку от гриппа на Центральном рынке и в торговых центрах

Почти 30 тыс. жителей Удмуртии привили от гриппа.

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на 3 сентября 2018 года привито более 29 тыс. жителей Удмуртии против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В предэпидемический период 2018-2019 годов планируется привить 680 тыс. жителей республики, в том числе 250 тыс. детей.

Прививку можно поставить в поликлинике по месту прикрепления, а также вакцинация взрослого населения против гриппа будет организована:

- 5 сентября - ЗАО «Центральный рынок» Ижевска (рынок на Сенной) - с 08:30 до 12:00.

- 7 сентября - ТРК «Столица» - с 15:00 до 19:00.

Напомним, в субботу, 8 сентября, вакцинацию можно пройти в «Зоопарке Удмуртии», ТРК «Талисман», ТЦ «Флагман».

При себе необходимо иметь паспорт и полис.