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Жители Ижевска смогут поставить прививку от гриппа на Центральном рынке и в торговых центрах

10:18, 05 сентября, 2018
Дмитрий Стрелков
10:18, 05 сентября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#грипп\n#вакцинация\n#прививки
Фото: pixabay.com
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Почти 30 тыс. жителей Удмуртии привили от гриппа.

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на 3 сентября 2018 года привито более 29 тыс. жителей Удмуртии против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В предэпидемический период 2018-2019 годов планируется привить 680 тыс. жителей республики, в том числе 250 тыс. детей.

Прививку можно поставить в поликлинике по месту прикрепления, а также вакцинация взрослого населения против гриппа будет организована:

- 5 сентября - ЗАО «Центральный рынок» Ижевска (рынок на Сенной) - с 08:30 до 12:00.

- 7 сентября - ТРК «Столица» - с 15:00 до 19:00.

Напомним, в субботу, 8 сентября, вакцинацию можно пройти в «Зоопарке Удмуртии», ТРК «Талисман», ТЦ «Флагман».

При себе необходимо иметь паспорт и полис.

10:18, 05 сентября, 2018
Дмитрий Стрелков
923
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#грипп\n#вакцинация\n#прививки

 

 

 


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