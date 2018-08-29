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В психоневрологических интернатах Удмуртии появятся трудовые лаборатории

08:30, 29 августа, 2018
Анна Торхова
08:30, 29 августа, 2018
Анна Торхова
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#здоровье\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#инвалиды\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Инвалидам предложат работу с учетом индивидуальных программ реабилитации.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на базе психоневрологических интернатов создадут трудовые лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики республики.

Опытной площадкой проекта станет Пижильский интернат. Впоследствии лаборатории откроют в Воткинске и Глазове.

Инвалиды будут работать на добровольных началах. При этом планируется учитывать индивидуальные программы реабилитации пациентов.

Одним из возможных видов работ станет комплектация бахил.

Трудовая деятельность поможет инвалидам развивать мелкую моторику рук, умственную деятельность и улучшать координацию движений.

08:30, 29 августа, 2018
Анна Торхова
222
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#инвалиды\n#Удмуртия

 

 

 


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