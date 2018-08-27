play
pause
  • $ 67.79 ↓
  • € 78.41 ↓

В Удмуртии с начала сезона жертвами клещей стали почти 14,5 тыс человек

10:06, 27 августа, 2018
Анна Торхова
10:06, 27 августа, 2018
Анна Торхова
203
0
#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия
203
0

Больше всего случаев укусов зарегистрировано в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала эпидсезона жертвами клещей стали 14487 человек, из них 2741 – дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Наибольшее число пострадавших от кровососов зарегистрировано в Ижевске – 7043 человека, Можге – 1120 и Воткинске – 998 человек. В Кезском районе выявлено 425 случаев, Увинском - 408, Шарканском - 386, Балезинском - 313, Якшур–Бодьинском - 278, Игринском – 252 случая.

Из 9146 исследованных клещей, в 302 обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. В 2853 кровососах, из более чем 6 тыс., найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

10:06, 27 августа, 2018
Анна Торхова
203
0
#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11697

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

5292
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

5019
17:32, 22 августа, 2018

Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

4428
16:25, 23 августа, 2018

Сбивший 16-летнего школьника в Ижевске водитель «Инфинити» признал в суде свою вину

4104
12:39, 23 августа, 2018

Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

16:55, 23 августа, 2018
2871

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2381
17:50, 20 августа, 2018

В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками

2349
17:45, 21 августа, 2018

Итоги парламентско-общественных слушай по пенсионной реформе

2288
18:28, 21 августа, 2018

Часть пассажиров загоревшегося в Уфе самолета отказались лететь в Сочи

1983
10:50, 22 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
4479

Иран показал истребитель собственного производства

4106
14:10, 21 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2703
09:32, 21 августа, 2018

Трамп назвал условия снятия антироссийских санкций

1883
10:30, 21 августа, 2018

В Адриатическом море спасли жительницу Великобритании, упавшую с круизного лайнера

1803
12:53, 20 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 августа, 2018

Перекладка воздушных сетей в Ижевске

24 августа, 2018

Завершение ремонтных работ «УКСа» в Ижевске

24 августа, 2018