В Удмуртии с начала сезона жертвами клещей стали почти 14,5 тыс человек

Больше всего случаев укусов зарегистрировано в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала эпидсезона жертвами клещей стали 14487 человек, из них 2741 – дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Наибольшее число пострадавших от кровососов зарегистрировано в Ижевске – 7043 человека, Можге – 1120 и Воткинске – 998 человек. В Кезском районе выявлено 425 случаев, Увинском - 408, Шарканском - 386, Балезинском - 313, Якшур–Бодьинском - 278, Игринском – 252 случая.

Из 9146 исследованных клещей, в 302 обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. В 2853 кровососах, из более чем 6 тыс., найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.