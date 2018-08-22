play
pause
  • $ 67.18 ↑
  • € 76.72 ↑

Жители Удмуртии потратили на алкоголь почти 9 млрд рублей за полгода

11:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
194
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#водка\n#Удмуртия\n#статистика
Фото: @arzik2
194
0

Более 6 млн литров водки в республике продали за это время.

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2018 года население Удмуртской Республики потратило на покупку алкогольной продукции 8,9 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, это составляет в среднем по 982 рубля в месяц на одного жителя.

Исходя из данных статистики за первое полугодие 2018 года, на покупку мяса жители Удмуртии потратили 835 руб. в месяц, кондитерских изделий - 482 руб., хлеба и хлебобулочных изделий - 422 руб., молочных продуктов - 402 руб., лекарственных средств - 304 руб.

Из алкогольной продукции у жителей региона наиболее популярна водка. За полгода её продали в Удмуртии на 6 млн 130 тыс. литров, тогда как коньяка - 450 тыс. литров, ликёроводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% - 350 тыс. литров. Объём продажи винодельческой продукции составил 4 млн 570 тыс. литров, в том числе вина - 2 млн 180 тыс. литров.

11:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
194
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#водка\n#Удмуртия\n#статистика

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
9452

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

8064
08:30, 15 августа, 2018

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6825
11:30, 18 августа, 2018

Похороны предпринимателя Сергея Ощепкова пройдут в Ижевске 17 августа

4287
15:40, 15 августа, 2018

Ремонт моста через Пироговку начали на федеральной трассе в Удмуртии

3349
11:40, 15 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12731

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3524
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2764
14:40, 17 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2376
18:56, 18 августа, 2018

Гидрометцентр пообещал теплый сентябрь жителям России

2048
17:54, 16 августа, 2018

Иран показал истребитель собственного производства

14:10, 21 августа, 2018
3276

Google назвали «дату смерти» Android

3156
13:50, 20 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2121
18:45, 16 августа, 2018

В 500 км от российской границы США удвоят численность военных

2083
19:00, 15 августа, 2018

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

1996
10:35, 18 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: сливы сточных вод в реку Селычка и крупный выигрыш в лотерею

21 августа, 2018

Летний этап спартакиады «КОМОС ГРУПП»

21 августа, 2018

Удмуртия в минуту: несостоявшиеся выборы главы Ижевска и новые камеры фиксации нарушений ПДД

20 августа, 2018