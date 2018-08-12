Ребенок-инвалид в Удмуртии через суд получил лекарства на 2 млн рублей

Долгое время ребенок не получал необходимое лекарство и состояние его здоровья ухудшалось.

Сарапул. Удмуртия. Ребенок-инвалид из Сарапульского района через суд получил необходимые лекарства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, он страдает редким генетическим заболеванием крови и нуждается в дорогостоящем препарате, не имеющем замены. Долгое время юный житель региона необходимое лекарство не получал, из-за чего состояние его здоровья ухудшилось.

Прокуратура через суд потребовала у республиканского Минздрава обеспечить ребенка препаратом. Заявление удовлетворено в полном объеме. Министерство здравоохранения купило медикаменты на общую сумму более 2 млн рублей.