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Почти 14 тыс человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей

17:05, 07 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
17:05, 07 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
145
0
#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: pixabay.com
145
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Больше всего обратившихся в медучреждения зарегистрировали в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В медучреждения Удмуртской Республики с жалобами на присасывание клещей обратились 13 947 человек, из них - 2 633 дети. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора на понедельник, 6 августа.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (6 727 человек), Можге (1 081 человек) и Воткинске (966 человек).

Сообщается, что 8 782 клеща исследовали на наличие возбудителя клещевого энцефалита; заражёнными оказались 297 паукообразных (3,4%).  Также 6 566 клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого боррелиоза; в 2 770 клещах (42,2%) обнаружили это заболевание.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии напоминает жителям республики, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов и на рыбалке.

17:05, 07 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
145
0
#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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