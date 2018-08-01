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В Удмуртии впервые провели эндоскопическую операцию по коррекции пищевода новорождённого

08:40, 01 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
08:40, 01 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
1104
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больницы\n#Минздрав Удмуртии\n#хирургия\n#операция
Фото: pixabay.com
1104
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Ранее подобные операции проводились путём разрезания грудной клетки.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты хирургической службы Республиканской детской клинической больницы Удмуртии провели операцию по коррекции атрезии пищевода эндоскопическим путем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается, что эндоскопическая операция при тяжелом врожденном пороке новорожденного - атрезии пищевода (порок, при котором верхний отрезок пищевода заканчивается слепо, а нижний отрезок органа чаще всего сообщается с трахеей) специалистами проведена впервые. Ранее при таком пороке использовался классический метод.

Эндоскопическая операция позволяет максимально сократить травмирующее действие операционного воздействия и как следствие улучшить исход хирургического лечения.

Благодаря высокому уровню профессионализма всех анестезиологов-реаниматологов анестезиологический и реабилитационный этапы лечения маленького пациента в отделении реанимации также прошли успешно.

«Операции в нашей больнице по поводу атрезии пищевода уже выполнялись, но впервые эту операцию мы провели эндоскопически. Раньше такие операции выполнялись при помощи торакотомии (разрезания грудной клетки), сейчас операция выполнена через трехмиллиметровые отверстия в грудной клетке… Во время операции мы соединили два конца пищевода, чтобы ребенок смог полноценно питаться. Сложность проведения операции в том, что маленькое поле действия для хирургов и вес ребенка около трех килограмм», - сообщил заведующий хирургическим отделением Геннадий Поверин, проводивший операцию, которая длилась 4 часа.

Как отметил главврач Республиканской клинической детской больницы Павел Пупков, внедрение эндоскопического метода при коррекции атрезии пищевода стало возможно благодаря тому, что ещё  при организации хирургического отделения была заложена хорошая школа, были хорошие учителя, кроме того, доктора постоянно ездят получать опыт в федеральных центрах, в частности в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

08:40, 01 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
1104
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больницы\n#Минздрав Удмуртии\n#хирургия\n#операция

 

 

 


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