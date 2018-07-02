В Удмуртии с начала сезона жертвами клещей стали более 10 тыс человек

По данным на 2 июля, среди пострадавших 2 230 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, по данным на 2 июля, от клещей пострадали 10 955 человек. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, среди них 2 230 детей.

Больше всего жертв зарегистрировано в Ижевске (5389), Можге (847), Воткинске (759), Кезском (328), Шарканском (317), Увинском (291), Игринском (200), Якшур-Бодьинском (215) районах.

С начала эпидемиологического сезона 6864 клеща исследованы на наличие возбудителя энцефалита, из них в 224 (3,3%) выявлен возбудитель; 5204 - исследованы на наличие возбудителя боррелиоза, в 2041 клеще (39,2%) он выявлен.

По состоянию на 2 июля 2018 года против клещевого энцефалита привито 45 522 жителей республики, в том числе – 24 956 детей.