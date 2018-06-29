49 медучреждений Удмуртии включат в проект «Бережливая поликлиника»

В это число войдут 40 детских поликлиник.

Ижевск. Удмуртия. В проект «Бережливая поликлиника» в 2018 году включат 49 медучреждений Удмуртии. В это число войдут 40 детских поликлиник, сообщили в Минздраве республики.

В течение недели проектные медорганизации посетила менеджер федерального центра организации первичной медико-санитарной помощи Ирина Мироедова. Она напомнила, что главными направлениями программы являются: открытая, вежливая регистратура, перераспределение нагрузки между врачом и средним медперсоналом, электронный документооборот, комфортные зоны ожидания.

С 2017 года за счет средств обязательного медстрахования и внебюджетных средств «бережливые» нормы внедряются в городской поликлинике №10 Ижевска. До конца года в учреждении появится многоканальный call-центр, где будут отвечать на звонки пациентов, а также отдельное окно для выписки больничных листов.

«Кроме того, что мы эстетически оформили поликлинику, мы сделали электронную запись. Появилась возможность любому врачу, медсестре записать пациента на исследования, не выходя из кабинета», - пояснила главврач поликлиника Марина Шуткина.

Чтобы ускорить процесс работы в поликлинике планируют перейти на электронный режим работы регистратуры. По словам главврача, на эти цели потребуется ещё около 1 млн рублей.