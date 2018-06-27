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Более 9,5 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

17:45, 27 июня, 2018
Анна Торхова
17:45, 27 июня, 2018
Анна Торхова
138
0
#здоровье\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#медицинская помощь
Фото: pixabay.com
138
0

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 27 июня в Удмуртии от укусов клещей пострадали 9635 человек, из них 2013 – дети. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Наибольшее количество обратившихся за медпомощью зарегистрировано в Ижевске (4736), Можге (750), Воткинске (694), а также в Шарканском (296), Увинском (255) и Кезском (250) районах.

С начала эпидсезона на клещевой энцефалит исследовано 6033 кровососа, из них в 187 выявлен возбудитель. На клещевой боррелиоз исследовано 4586, возбудитель нашли у 1784.

Отметим, за период с 18 июня количество пострадавших увеличилось почти на 1,5 тыс.

Жителям напоминают, что чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, лесных массивах вблизи населённых пунктов, на садоогородах, кладбищах, на рыбалке. 

17:45, 27 июня, 2018
Анна Торхова
138
0
#здоровье\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#медицинская помощь

 

 

 


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