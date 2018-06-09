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Более 7 тыс человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей

13:50, 09 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
13:50, 09 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: pixabay.com
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На 7 июня в республике от клещевого энцефалита привито более 45 тыс. жителей.

Ижевск. Удмуртия. В медицинские организации Удмуртской Республики с жалобами на присасывание клещей обратились 7 175 человек. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, 1 468 из числа обратившихся - дети.

Отмечается, что наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске - 3 519 человек.

На наличие возбудителя клещевого энцефалита исследованы 4 447 клещей, заражёнными оказались 151 (3,4%). На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследованы 3 387 клещей, заражёнными оказались 1 240 клеща (36,6%).

По состоянию на 7 июня 2018 года против клещевого энцефалита привито 45 522 жителей республики, в том числе - 24 956 детей в возрасте до 14 лет.

13:50, 09 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
600
0
#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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