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Санаторий «Юськи» из Удмуртии получил золотую медаль на всероссийском форуме

17:15, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
17:15, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лечение
Фото: yuscki.udmmed.ru
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Медучреждение победило в номинации «Лучшая здравница по комплексному оздоровлению детей».

Ижевск. Удмуртия. Детский санаторий «Юськи» из Удмуртской Республики наградили Золотой медалью всероссийского форума «Здранвица-2018». Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, медаль присудили в номинации «Лучшая здравница по комплексному оздоровлению детей».

Прошедший в Кисловодске форум объединил участников из разных регионов России - представителей санаторно-курортной отрасли, медицинских работников, учёных, экспертов. На экспозициях, представленных на форуме, нашли отражение передовые практики, новейшие разработки и достижения, связанные с курортным оздоровлением.

Республиканский детский санаторий «Юськи» представили, как успешный пример внедрения проекта «Бережливый санаторий». Замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева рассказала о реализации проекта и полученных результатах.

Напомним, санаторий «Юськи» с ноября 2017 года участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливый санаторий». За это время коллективу удалось сократить время приёма детей в санатории более чем в два раза за счёт электронного документооборота, внедрения стандартных операционных карт и ведения адаптированной формализованной истории болезни в электронном виде. Также в санатории внедрили индивидуальные программы оздоровления и лечения, новые оздоровительные методики, не требующие затрат: солевая дорожка, травяные чаи при различных заболеваниях, методики игрового стретчинга. Проделанная работа позволила повысить удовлетворенность родителей и детей оказанными медицинскими и педагогическими услугами на 20 % (с 58 до78%).

17:15, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лечение

 

 

 


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