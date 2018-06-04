Санаторий «Юськи» из Удмуртии получил золотую медаль на всероссийском форуме

Медучреждение победило в номинации «Лучшая здравница по комплексному оздоровлению детей».

Ижевск. Удмуртия. Детский санаторий «Юськи» из Удмуртской Республики наградили Золотой медалью всероссийского форума «Здранвица-2018». Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, медаль присудили в номинации «Лучшая здравница по комплексному оздоровлению детей».

Прошедший в Кисловодске форум объединил участников из разных регионов России - представителей санаторно-курортной отрасли, медицинских работников, учёных, экспертов. На экспозициях, представленных на форуме, нашли отражение передовые практики, новейшие разработки и достижения, связанные с курортным оздоровлением.

Республиканский детский санаторий «Юськи» представили, как успешный пример внедрения проекта «Бережливый санаторий». Замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева рассказала о реализации проекта и полученных результатах.

Напомним, санаторий «Юськи» с ноября 2017 года участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливый санаторий». За это время коллективу удалось сократить время приёма детей в санатории более чем в два раза за счёт электронного документооборота, внедрения стандартных операционных карт и ведения адаптированной формализованной истории болезни в электронном виде. Также в санатории внедрили индивидуальные программы оздоровления и лечения, новые оздоровительные методики, не требующие затрат: солевая дорожка, травяные чаи при различных заболеваниях, методики игрового стретчинга. Проделанная работа позволила повысить удовлетворенность родителей и детей оказанными медицинскими и педагогическими услугами на 20 % (с 58 до78%).