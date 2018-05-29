Заболевших гепатитом жителей одной из деревень Удмуртии начали выписывать из больницы

В Сизёво проводится вакцинация местных жителей.

Сизёво. Удмуртия. Заболевших гепатитом А жителей деревни Сизёво Завьяловского района Удмуртии начали выписывать из больницы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, лечебное учреждение покинул первый пациент.

«Выявлены факты заболевания вирусным гепатитом А. У девяти человек диагноз подтверждён, заболевание протекает в лёгкой форме, ещё у двух человек – подозревается. За последние двое суток количество больных не увеличилось», - отмечают власти региона.

Напомним, о массовом заболевании жителей Сизёво стало известно на прошлой неделе. По данному факту прокуроры начали проверку.

На сегодняшний день в деревне проводится вакцинация местных жителей. Прививки получили 116 человек, которые контактировали с заболевшими.