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Заболевших гепатитом жителей одной из деревень Удмуртии начали выписывать из больницы

09:30, 29 мая, 2018
09:30, 29 мая, 2018
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#медицина\n#здоровье\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: tOrange.biz
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В Сизёво проводится вакцинация местных жителей.

Сизёво. Удмуртия. Заболевших гепатитом А жителей деревни Сизёво Завьяловского района Удмуртии начали выписывать из больницы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, лечебное учреждение покинул первый пациент.

«Выявлены факты заболевания вирусным гепатитом А. У девяти человек диагноз подтверждён, заболевание протекает в лёгкой форме, ещё у двух человек – подозревается. За последние двое суток количество больных не увеличилось», - отмечают власти региона.

Напомним, о массовом заболевании жителей Сизёво стало известно на прошлой неделе. По данному факту прокуроры начали проверку.

На сегодняшний день в деревне проводится вакцинация местных жителей. Прививки получили 116 человек, которые контактировали с заболевшими.

09:30, 29 мая, 2018
251
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#медицина\n#здоровье\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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