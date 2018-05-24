Ребёнка-инвалида в Сарапуле обеспечили лекарствами по решению суда

Стоимость препарата на год составляет 4 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульским районным судом удовлетворён иск в интересах ребёнка-инвалида. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, теперь Сарапульская районная больница обязана выписать рецепт на лекарство, а Минздрав Удмуртии обязан обеспечить им ребёнка-инвалида в соответствии с медицинскими показаниями.

Сообщается, что ребёнку-инвалиду, проживающему в Сарапульском районе, с 2015 года в связи с орфанным заболеванием по жизненным показаниям прописан лекарственный препарат Элтромболаг (Револейд), одна упаковка которого стоит около 100 тыс. рублей. На год ребёнку нужно 39 упаковок препарата, то есть требуется сумма около 4 млн. рублей.

Согласно федеральному законодательству Минздрав Удмуртии осуществляет полномочия по закупкам лекарственных препаратов, по организации обеспечения населения лекарственными препаратами, а также несёт ответственность за организацию медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

В связи с этим прокурор Сарапульского района в защиту прав ребёнка-инвалида предъявил вышеуказанный иск. Требования прокурора суд удовлетворил полностью.

Решение суда не вступило в законную силу, но Сарапульской районной больницей уже выписан рецепт на лекарственное средство.