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Более 2 000 человек в Удмуртии обратились в медучреждения с жалобами на клещей

17:31, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
17:31, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
81
0
#здоровье\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: pixabay.com
81
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13 муниципальных образований не приступили к акарицидным обработкам.

Ижевск. Удмуртия. Обработки территорий против клещей не проведены в 13 муниципальных образованиях Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, с профилактической целью проведены акарицидные обработки на площади 1189 га.

До сих пор не обработаны против клещей территории Алнашского, Балезинского, Вавожского, Граховского, Кезского, Киясовского, Красногорского, Мало-Пургинского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского, Ярского районов и города Воткинска.

Кроме того, в этих муниципальных образованиях не проведены дератизационные обработки. Против грызунов также не обработали территории в Дебесском и Кизнерском районе, в городе Глазове.

Отмечается, что по состоянию на 16 мая 2018 года в медицинские организации республики с жалобами на присасывание клещей обратились 2014 человек, из них - 516 дети. При этом на 10 мая 2018 года против клещевого энцефалита привито 35 316 жителей республики, в том числе – 17 064 детей в возрасте до 14 лет.

17:31, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
81
0
#здоровье\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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