Филиал «Антидилера» откроют в Ижевске

В городе уже снесено более 200 ларьков, в которых велась незаконная торговля алкоголем.

Ижевск. Удмуртия. Филиал общественной антинаркотической организации «Антидилер» откроют в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, это решение приняли на встрече представителей муниципалитета с олимпийским чемпионом по дзюдо Дмитрием Носовым.

Спортсмен является главой движения «Антидилер». Носов рассказал, что организация уже работает во многих субъектах России: «Помимо Москвы к нам присоединились Казань, Пермь, Уфа и другие города. Чем больше молодежи вступит в наши ряды, тем более сильной и здоровой будет наша нация».

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин выразил намерение поддержать проект: «Мы уже ведём работу, направленную на пресечение преступной деятельности по распространению наркотических средств и некачественной алкогольной продукции. В городе снесено более 200 ларьков, в которых велась незаконная торговля алкоголем. Если ваша организация будет способствовать выявлению точек, где торгуют таким товаром, и начнёт активную пропаганду здорового образа жизни среди населения, то мы сработаемся».